Ricardo Gareca se molestó por polémica pregunta sobre derrota de Perú ante Brasil│VIDEO

Ricardo Gareca respondió a la prensa tras la dolorosa goleada que recibió Perú ante Brasil por la última fecha del grupo A en la Copa América 2019.

Sin embargo, el entrenador argentino se mostró molesto cuando un periodista tildó de "vergonzosa" la derrota y realizó un análisis sobre el partido.

"¿Usted se equivocó en plantear entonces? Lo que debió hacer primero fue así como terminamos, con tres volantes de marca. Prácticamente nos abrimos ante un rival que usted mismo dice, no fue un rival cualquiera, esta fue una derrota vergonzosa para el país porque lo hemos sufrido en carne propia, y Perú no atinó nada, no atacó nunca [...] ¿Se dio cuenta usted que había errado en su planteamiento?", fue la pregunta del periodista.

Ricardo Gareca, por su parte, fue contundente al responder: "Usted en vez de hacer una pregunta ha hecho una introducción, una definición de lo que usted piensa (...) usted mismo pregunta y usted mismo se contesta, qué le puedo decir si ya hizo un análisis del partido usted mismo, para qué le voy a responder yo".

"Si usted me hubiese hecho una pregunta a mí (...) yo se lo contesto, pero si usted hace un análisis del partido para caer en la misma pregunta, para qué le voy a responder si usted ya tiene la respuesta", concluyó Gareca.