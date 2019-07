Ricardo Gareca se pronuncia tras imágenes de Christian Cueva: "debemos saber qué es lo que pasó"

Ricardo Gareca se pronunció tras las escandalosas imágenes de Christian Cueva en presunto estado de ebriedad en la fiesta de cumpleaños de Carlos Zambrano.

El 'Tigre' Gareca indicó que no estaba "al tanto" de lo que habían realizado los seleccionados porque está enfocado en otros asuntos. Asimismo, señaló que lo "ideal" sería tener un buen clima en la selección peruana.

"No estoy al tanto mucho de todo lo que hacen (...) En estos momentos, si me pregunta, estoy alejado de todo lo que tenga que ver con las noticias. Estoy enfocado con otros temas con lo que tiene que ver con la planificación, hablar con empresarios, con representantes, el comienzo de las ligas. Si han sucedido acontecimientos, tendría que ver cuáles son. Lo ideal sería que reine un clima bueno en la Selección", señaló Ricardo Gareca al diario Líbero.

En ese sentido, el técnico de la selección peruana dijo que revisará las imágenes que fueron difundidas por el programa 'Magaly TV La Firme' la noche del jueves, pues le "interesa" saber qué es lo que ocurrió.

"Si esto es así como me dicen y como empiece a salir en las noticias, tendré que ver. Como vuelvo a reiterar, lo ideal sería que la Selección se encargue de cosas mejores, de imágenes mejores. Vamos a ver qué es lo que sucedió. Me interesa, por supuesto, y ojalá que esto no tenga la repercusión que tiene que tener. Debemos saber qué es lo que pasó", sostuvo Ricardo Gareca.

Como se recuerda, el programa de Magaly Medina difundió imágenes de Christian Cueva en presunto estado de ebriedad en la fiesta de su compañero. Asimismo, las cámaras captaron al futbolista miccionando en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.