Ricardo Gareca habló por primera vez tras la cancelación del partido ante Chile y prefirió no darle tanta importancia. “¿Trastocar?, no", dijo el entrenador de la Bicolor. “La selección jugó algo de 16 partidos a lo largo del año. La Copa América fue muy importante y por eso no trastoca nada”, agregó.

“El partido era importante, estábamos programados para disputar dos encuentros, pero creo que esto que ha pasado no va a cambiar nada”. dijo Gareca en conferencia de prensa desarrollada en el hotel donde concentra la bicolor.

[PUEDES VER] Selección Peruana no jugará amistoso: No encontraron rival tras cancelación del partido con Chile

Eso sí, el técnico confirmó que tras el amistoso con Colombia, “los muchachos quedan desconvocados. Liberados. Algunos entran de vacaciones, otros siguen en competencia y volverán a estar a disposición de sus clubes”.