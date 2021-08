Ricardo Gareca estuvo acompañado por el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, en la reunión que sostuvo con el Presidente Pedro Castillo. La conversación tiene como objetivo que los hinchas vuelvan a los estadios.

“Lo evaluarán. Pedimos por todo, no solo por la selección peruana. También por la Liga 1 y para que se reactive el fútbol de menores. El deporte es salud, es educación y la vacunación está avanzando”, expresó Gareca a su salida de Palacio de Gobierno.

La Selección Peruana enfrentará a Uruguay, Venezuela y Brasil los días 2, 5 y 9 de septiembre. En primera instancia, la Conmebol había programado los dos primeros partidos de para las 9 de la noche, pero luego de un pedido de la FPF, el horario fue cambiado a las 8 de la noche.

Hasta el momento no hay ninguna baja confirmada por lesión. No obstante, en las últimas horas se encendieron las alarmas por las molestias físicas de Santiago Ormeño y Sergio Peña. El primer no fue convocado en León (México) para este fin de semana por un problema en la espalda, mientras que Peñita tuvo que abandonar el campo de juego en su debut con el Malmo (Suecia).

La Blanquirroja se ubica con cuatro unidades en la última posición de las Eliminatorias Qatar 2022. Por ello, deberán sacar la máxima cantidad de puntos en estos partidos para intentar meterse en zona de clasificación.