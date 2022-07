Fuertes declaraciones. Ricardo Gareca ya no va más como entrenador de la Selección Peruana, motivo por el que toda la hinchada se encuentra bastante dolida. Sin embargo, según lo comentó Diego Rebagliati en “Al Ángulo”, muchos jugadores del equipo estarían bastante contentos porque “le sacan la plata que desean al presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano”.

“Yo te daré una cosa (información) que no te va a gustar... Desde las reglas del fútbol no hay ninguna posibilidad (de sacar a Lozano). Hay un comentario dando vueltas que mejor que se quede Lozano, que agarre el vicepresidente”, comenzó diciendo.

Y es que el comentarista deportivo indicó que no se debe subestimar al presidente de la FPF, pues él sería muy metódico con las cosas que desea y alteraría las formas para conseguir lo que quiere.

“Ojo, no hay que confundirse con Lozano que no tiene un pelo de tonto. O sea, todo esto no es: ‘Ay no, pobre Lozano, se le escapó, fue una torpeza’... No, no, no. Lozano sabe perfectamente lo que quiere, hace y la cuota de poder que quiere y cómo pretende manejar las cosas”, agregó el periodista.

“Los jugadores están felices con Lozano, porque le sacan la plata que quieren. Van donde Lozano diciendo que hablan con el ‘presi’. Quieren 10 y él les da 12. A él le gusta ser el héroe”, reveló.

Por otra parte, Rebagliati señaló que Christian Cueva, André Carrillo y otros jugadores cobraron doble tras ganar en la última fecha de las Eliminatorias Qatar 2022. “A los jugadores de la selección, cuando le ganaron a Paraguay, les duplicó el premio. ¿De dónde sacó la plata si no hay? ¡Sí hay plata!”, arremetió bastante indignado.

