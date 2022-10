Ricardo Gareca se encuentra pasando tiempo con su familia desde que dejó al dirección técnica de la selección peruana. Aunque, tal parece que las ofertas le siguen lloviendo luego de su buen paso por la ‘Blanquirroja’, pues Independiente de Avellaneda estaría interesado en sus servicios.

De acuerdo con el periodista César Luis Merlo, el ‘Tigre’ sería la primera opción para ser el próximo director técnico del ‘Rojo’ por encima de Gustavo Quinteros que es el otro candidato. Así lo expresó el hombre de prensa, que es experto en el mercado de fichaje, en su cuenta de Twitter.

En esa misma línea, el comunicador mencionó que el estratega argentino ve con buenos ojos dirigir en su tierra natal. Aunque, no tendría conversación con el club de Avellaneda, mientras que Julio César Falcioni todavía sea el entrenador.

Cabe mencionar que, en julio de este año, Ricardo Gareca fue contactado el entorno de Independiente. Daniel Montenegro, quien en ese tiempo era directivo del ‘Rojo’, señaló que conversó con el ‘Flaco’ quien ya había dejado la dirección técnica de Perú.

“Hablé con un persona que quedó en responderme. Tuve una charla muy buena con Ricardo Gareca y lo cuento porque él no me ha dicho que no puedo hacerlo. Es una persona increíble, un señor”, sostuvo par ESPN Argentina. “No le vendí nada porque no soy de vender. Hablé con él para saber qué tenía pensado hacer y si me daba la posibilidad de entablar un diálogo. Me dijo ‘Rofli’, discúlpame, pero acabo de bajar hace tres horas del avión y no sé aún qué hacer con mi vida’. Entonces, le dije que ni bien lo sepa, que me avise”, añadió.

🚨Ricardo Gareca le gana hoy en la carrera a Gustavo Quinteros para ser el entrenador de Independiente y pasó a ser el principal candidato.

*️⃣El "Tigre" ve con buenos ojos dirigir en el país, pero dejó en claro que no se sentará a hablar mientras Julio Falcioni esté en el cargo. pic.twitter.com/Nn3drYFsa3 — César Luis Merlo (@CLMerlo) October 5, 2022

Ricardo Gareca y su etapa como jugador en Independiente

El ‘Tigre’ jugó en Independiente desde 1993 a 1994. En su último año en el ‘Rojo’ el cual significó también su despedida de las canchas como futbolista, Gareca obtuvo la Supercopa Sudamericana y el Torneo Clausura.