El ex director técnico de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, reveló sus deseo de haber sido el entrenador del campeón del Mundo Lionel Messi cuando era más joven; aunque aseguró que sería un honor dirigirlo independientemente de su edad.

“Dirigir a Leo, en algún momento de mi carrera, hubiese sido una bendición, por más que hoy lo vea improbable. Me hubiera gustado dirigirlo antes, en su plenitud, más joven. Con esa juventud arrolladora. Sería una bendición independientemente de su edad”, señaló durante una entrevista al programa Super Deportivo.

El popular “Tigre”, quien está voceado para para dirigir a la selección de Ecuador, también reveló detalles de su paso como DT de la blanquiroja.

“En Perú aprendí que puedo trabajar en selecciones. Me di cuenta que lo puedo hacer y asumir compromiso de selecciones y vivir afuera. Ese fue el aprendizaje que me dejó. Me deja la experiencia adquirida. Me gustó el trabajo de selecciones. Hoy me siento en un momento ideal como entrenador”, declaró Gareca.

Sin embargo, pese a que marcó toda una generación al lograr una clasificación mundialista luego de 36 años, el técnico aseguró tener un mal sabor de boca por no llegar a Qatar 2022.

“Fueron 7 años y medio de mucha intensidad. Me quedé con la sensación amarga de no haber estado en Qatar”, lamentó.

El “Tigre” fue técnico de la selección peruana durante siete años.