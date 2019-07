Ricardo Gareca sobre escándalo de Christian Cueva: "no estoy de acuerdo para nada"│VIDEO

El entrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca, dio su opinión tras el escándalo que protagonizó Christian Cueva cuando fue captado en estado de ebriedad y miccionando en el estacionamiento del Aeropuerto Jorge Chávez.

En entrevista con Agencia Andina, el 'Tigre' Gareca admitió que no le gustó ver el comportamiento de Christian Cueva en la fiesta de Carlos Zambrano.

"Me preguntaron en un momento que yo no tenía conocimiento (...) hoy en día sí, uno ya tiene el conocimiento de todo. ¿Me gustó? Por supuesto que no, la selección siempre hay que tener cuidado en todo porque repercute no solamente a nivel personal para él sino también todo lo que tiene que ver con la selección nacional. Entonces hay que tener un sumo cuidado respecto a eso", sostuvo Ricardo Gareca.

Sin embargo, el técnico de la selección indicó que prefiere ver a Christian Cueva con su familia que en otras condiciones.

"No se justifica de ninguna manera ni lo justifico de ninguna manera, pero prefiero verlo al lado de la esposa que en otra situación, por lo menos dentro de una contención familiar, pero no lo justifico", agregó el 'Tigre'.

Ricardo Gareca no quiso confirmar si Christian Cueva será sancionado dentro de la selección peruana, pero expresó su deseo por no volver a verlo en esas condiciones.

"Ojalá que no se repita, estas cosas no le hacen bien a nadie, principalmente a él y tampoco a la selección", indicó.