El director técnico de la selección peruana de fútbol, Ricardo Gareca, reveló que en ningún momento recomendó a Paolo Guerrero a Boca Juniors.

“La gente del inter salió a atacarme pensando que yo lo recomendé a Boca. Yo no recomendé a nadie. A mí me llamaron por Paolo pero para preguntarme cómo son las características de él como persona no como jugador”, declaró el ‘Tigre’ a TyC Sports.

Asimismo, hizo hincapié que el ‘Depredador’ puede muy bien brillar en cualquier equipo debido a sus características futbolísticas.

“Paolo está para jugar en el fútbol argentino o en Boca, y yo contesto porque lo conozco bien. Entonces hay que aclararlo: yo no recomiendo ningún jugador a nadie. Si me preguntan les doy sus características, referencias como persona”, confirmó Gareca.

Por otra parte, también aprovechó la situación para referirise a Renato Tapia, quien también estaría en los planes de Boca.

“En cuanto a Tapia creo que hay un interés de parte de Boca, él puede jugar en diferentes posiciones, creo que es un jugador con características importantes para Boca, pero no podría decir más. Para la selección es fundamental, su especialidad es volante de contención”, finalizó.