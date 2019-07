Richarlison quiso dedicarle gol a un familiar, pero olvidó su nombre │VÍDEO

Uno de los protagonistas de la selección brasileña, equipo que ganó la Copa América 2019, Richarlison sorprendió con varias carcajadas a la prensa, debido a que al momento de decir a quién le dedicaba el gol que realizó contra Perú, simplemente no recordaba el nombre.

El futbolista, sin querer, protagonizó un insólita escena frente a cámaras, ya que se le olvidó el nombre de su bisabuela durante una entrevista en vivo.

"Ehhh... ahora me olvidé... lo tengo acá pero no me acuerdo. Son muchas emociones, me olvidé. No logro recordarlo", dijo entre risas luego que el reportero le preguntara a quién le dedicaba el gol.

Sin embargo, segundos después, Richarlison recordó el nombre de su bisabuela, inclusive interrumpió al periodista deportivo para decir: "Es doña Julita".

Como se sabe, Richarlison fue el protagonista del tercer gol de Brasil a Perú.