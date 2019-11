Las normas estaban establecidas y no las respetaron. Hinchas de Flamengo quisieron meter banderolas al estadio Monumental para la final de la Copa Libertadores 2019 ante River Plate, pero la Policía Nacional actuó y no lo permitió. Es así que procedió a decomisar las ‘telas’ de los brasileños.

Para la fiesta que debe ser el River Plate vs. Flamengo, que jugarán por alcanzar la ‘Gloria Eterna’, la Policía en coordinación con Conmebol publicó los objetos que no estaban permitidos para el partido. Las banderas tenían ciertas medidas, pero finalmente se decidió que estas no entren.

A través de Twitter se anunció que los objetos que podían ingresar y no a la final entre River y Flamengo. “Solo se permitirá al acceso a banderas de porte manual 2x1 sin astas de cualquier clase”, es lo que menciona. También se permite papel picado, globos a inflar con exhalación pulmonar y frentes para colocar en malla de separación de tribuna y cancha que no superen el 1,50m de alto.

Sin banderas en las tribunas

Todo se desarrollaba con normalidad en la previa del partido, pero hubo algunos problemas en la tribuna sur que alberga a los simpatizantes del ‘Mengao’. Y es que a algunos de estos les decomisaron sus banderolas, las cuales estaban prohibidas de ingresar para la gran final de la Copa Libertadores 2019.

En las imágenes que compartió la cadena internacional ESPN, se pudo observar como un fanático del ‘Fla’ fue intervenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) para que no despliegue su bandera. Luego fue traslado a otro lugar para una intervención más exhaustiva.