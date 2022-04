La noche del reciente miércoles, River Plate consiguió su primera victoria (1-0) en la Copa Libertadores 2022 a costa de Alianza Lima. Si bien el inicio del ‘Millonario’ fue con el pie derecho, la alegría no fue completa, debido a la grave lesión que sufrió Roberto Rojas tras una jugada que protagonizó con Aldair Rodríguez.

El defensor del equipo argentino recibió una falta del delantero aliancista y terminó en el suelo. Posteriormente, y tras algunos estudios realizados en un hospital de Lima, se confirmó que el diagnóstico del guaraní era una fractura de tibia y peroné y que en los próximos días sería intervenido quirúrgicamente.

Casi un día después de lo acontecido, Rojas habló con un medio de su país y reveló lo que le dijo a Aldair Rodríguez, que fue al hotel de concentración de River a buscarlo. “Aldair Rodríguez fue a pedirme disculpas y le dije que se quedara tranquilo, que no pasa nada”, fueron sus palabras hacia el jugador del conjunto blanquiazul. “Es la primera vez que me lesiono así de mal”, agregó en diálogo con con el programa radial Fútbol a lo Grande.

“Hay que estar fuerte, no queda otra. Agradezco a toda la gente que me apoya en las redes y me escribe a mi celular. Siento el cariño de todos”, continuó respondiendo Robert Rojas.

Después del compromiso en el Estadio Nacional, vale decir, Aldair Rodríguez llegó al lugar donde concentraba el ‘Millo’ y se mostró arrepentido por lo sucedido con su colega.

“Estoy muy triste por la situación que está viviendo mi compañero de profesión. Fue una jugada fortuita. No tuve mala intención de ir. Fue una disputa de balón, de los dos, y lastimosamente creo que se le engancha el pie y, a la hora de forzar el balón, se fractura. He venido a pedirle disculpas personalmente. Estoy muy arrepentido por la situación que se dio”, declaró el delantero de Alianza Lima para ESPN.