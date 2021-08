Roberto “Chorri” Palacios mostró su apoyo a Lionel Messi por su pase al Paris Saint-Germain en Francia. Es así que el exfutbolista comentó que tuvo una similar experiencia por su pase a La Florida.

“A veces llegan circunstancias que a uno lo llevan a tomar estas decisiones. Messi jamás pensó en irse del Barcelona por todo el cariño, como él lo dijo, toda su familia empezó en esa ciudad, él desde muy pequeño ha estado en ese club…”, comentó el ex seleccionado al diario La República.

Palaciós confesó que le llamó la atención en el esfuerzo de Messi para seguir en FC Barcelona pese a los problemas que tuvo.

“Él ha hecho muchos esfuerzos, ha aceptado rebajas y eso habla mucho de él. Ya no puedo aceptar tantas condiciones del Barcelona”, añadió.

El futbolista peruana recordó un tenso momento que vivió en su pase a La Florida.

“A mí me paso lo mismo también cuando llegué a Cristal los últimos años, mucha gente no sabe, pero yo por quedarme en esta institución dejé de ganar lo que ganaba en otros lugares porque la posición económica a veces no cuenta, ¿no?, cuenta mucho a veces el sentimiento. Pero en este caso pues con Messi creo que ya no pudo pues no, aceptar tantas condiciones del Barcelona”, acotó.