Roberto Mosquera fue presentado de manera oficial, en conferencia de prensa, como el flamante entrenador de la entidad rimense. El DT se volverá a poner el buzo celeste, luego de siete años. Aquí todas las declaraciones del estratega que quiere volver a coronarse campeón en Sporting Cristal.

“Me fui de Sporting Cristal como campeón y regreso como campeón. Desde que salí de Cristal, lo único que hemos hecho es seguir creciendo como profesionales. Hemos demostrado que estamos preparados para competir a nivel intencional".

“Todos sabemos la exigencia que significa Sporting Cristal, no venimos a balbucear objetivos, aquí está la mejor pelota, el mejor terno, el mejor todo. Mañana algunos comentarán qué soberbio, pero lo mínimo es buscar la esencia de Cristal”.

“Mi presencia como celeste químicamente es pura, concita la atención porque estoy dando aval que el plan que he visto me ha seducido porque está muy cerca de su historia. Yo no vendría a apoyar empresarios que no están en el camino correcto. No es fácil, si fuera fácil no vengo”.

“No tengo miedo a la palabra fracaso. Fracasado es el que se queda en el fracaso. En nueve años una sola vez no hemos cumplido el objetivo con Alianza Lima”.

“Jamás se me ocurriría ponerle condiciones a Sporting Cristal. No he pedido un contrato por tres años. Lo que sí quiero que sepan es que la verdad es lo que nos hace libres y yo me siento libre. Es un momento importante en mi carrera y de muchísima responsabilidad”.

“Les voy a decir a los jugadores que queremos hacerles pasar a la hinchada el mejor diciembre de todos los tiempos”.

“Nosotros tenemos que reverdecer los momentos de gloria. La hinchada ha crecido mucho y muchas veces no come para ir a vernos. Eso lo tienen que saber los jugadores. Si no nos comprometemos no vamos por buen camino”.

“Hay que ganar jugando bien y si no se puede ganar, el carácter tiene que estar en todos los partidos”.

“Gracias a Jorge Soto por haber aceptado el reto. Nosotros le pedimos que se quede”.

“Nunca le he pedido a Lobatón regresar al fútbol”.

“Confirmar una vez más que los negros finos no sudamos con terno”.

“Tengo la misma responsabilidad con ‘Titi’ Ortiz o sin él de ser campeón”.

“Saludar en el cielo a Juan Pablo Vergara. En el cielo que sepa que estamos pensando en él. Es su cumpleaños número 35, ya no está pero está”.

“Yo tengo que entrenar con mis jugadores, cuando entrene con ellos veré sus virtudes y defectos”.

“Para Manuel Barreto, solo tengo la idea que para mí tiene un hermoso futuro como entrenador. Ha sido lastimado en sus comienzos y no me pareció justo un cargamontón. Mi aprecio está allí para él”.