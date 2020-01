¡Con sabor! El ex entrenador de Deportivo Binacional, Roberto Mosquera, dejó con la boca abierta a más de uno, pero esta vez no por algo referido al fútbol.

En esta oportunidad, el colombiano mostró su habilidad para el baile, específicamente para la salsa, tras cumplir un reto impuesto por un jugador de su equipo.

El video fue compartido en redes sociales y rápidamente se volvió viral.

Resulta que el ex técnico del Binacional se animó a recrear los pasos con los que venció al delantero Aldair Rodríguez, en una competencia de baile con sus ex dirigidos.

Tal como se observa en el video, Roberto Mosquera comenzó narrando que sus jugadores lo invitaron a una parrillada.

“Mis chicos me dicen: profe, hay una parrillada, y usted se tira de salsero. Yo no me tiro de nada, pero voy. Aldair (Rodríguez) me saca a bailar pensando que yo soy lorna. Vamos a hacerlo, pero a mi modo. Yo doy un paso y tú lo haces. Son 10 pasos los que voy a hacer; si llegas al tercero, eres un crack”, contó el técnico nacional.

Roberto Mosquera