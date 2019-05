Sara Carbonero, esposa de Iker Casillas revela que padece de cáncer

Mediante su cuenta de Instagram, la periodista Sara Carbonero, la esposa del arquero histórico de la selección de España, Iker Casillas reveló que padece de cáncer de ovario el último martes.

"Cuando aún no nos habíamos recuperado de un susto, la vida nos ha vuelto a sorprender", refrió del infarto que sufrió el portero en entrenamiento del Porto.

"Esta vez me ha tocado a mí, esa dichosa palabra de 6 letras que todavía me cuesta escribir. Hace unos días en una revisión, los médicos me vieron un tumor maligno de ovario y ya he sido operada", reveló.

Aunque escribió con alivio que "todo ha salido muy bien" y está tranquila. Además que cuenta con el apoyo de su familia, amigos y el equipo médico.

"Aprovecho para pedir desde aquí a mis compañeros periodistas el respeto y la comprensión con los que siempre me habéis tratado, especialmente en estos momentos tan difíciles y delicados para mí y mi familia", finalizó.

La imagen que publicó es una frase del famoso autor japonés Haruki Murakami quien ha ganado premios como el Franz Kafka, pero hasta el momento ha sido nominado para el nobel de literatura.

Por su parte, el matrimonio de Sara Carbonero e Iker Casillas es uno de los más duraderos ya que van desde el año 2010 justo después de ganar el Mundial de Sudáfrica.

Además, la periodista había celebrado el cumpleaños 38 del arquero a solo un día de hacer el anuncio que padece de cáncer de ovario.

