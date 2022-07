Los jugadores de la selección peruana continúan expresando su desazón luego de conocer que Ricardo Gareca ya no estará en la dirección técnica del equipo. En esta oportunidad, Alexander Callens resaltó las virtudes del estratega argentino.

“Todo el mundo pensaba que se iba a quedar. Queda agradecerle por todo a Ricardo Gareca, él nos devolvió la ilusión, ahora confiamos en nosotros mismos y somos un mejor equipo”, declaró el defensor de New York City durante una entrevista con La Bola Sports.

De la misma manera, el jugador se refirió al próximo entrenador de la ‘Blanquirroja’. “Quien venga sabe que tiene un buen grupo, somos una familia y el que esté vamos a recibirlo de gran manera”, añadió.

Cabe precisar que Alexander Callens era considerado en la selección peruana desde el 2013, pero solo disputaba amistosos. Al mando de Ricardo Gareca, el zaguero jugó su primer partido oficial en 2021 y se convirtió en un jugador importante en la zona defensiva.

Lapadula dedicó un mensaje a Gareca

Gianluca Lapadula dedicó unas conmovedoras palabras a Ricardo Gareca. “Si hoy me siento afortunado por ser parte de la hermosa familia de la selección peruana es en gran medida gracias a ti. Viniste personalmente a Italia y me recibiste con los brazos abiertos en el Perú cuando me uní a la ‘Blanquirroja’”, inició el delantero en Instagram, acompañando la publicación con una foto suya junto al ‘Tigre’.

“Antes de descubrir el gran entrenador que eres, debo decir que siempre vi en ti una gran persona. Gracias por cada consejo que me diste y por cada palabra que me has dedicado. ¡Con gran afecto, agradezco también a todo el comando técnico que siempre nos apoyó tanto! ¡Gracias totales, Profe!”, agregó el goleador. Cabe mencionar que jugadores como André Carrillo, Santiago Ormeño, Carlos Zambrano, entre otros, también se despidieron del ‘Flaco’.