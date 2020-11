Desde la selección peruana llegaron varios mensajes a raíz de los complicados momentos que se viven en el país por la crisis política. Uno de ellos ha tenido como protagonista a Christian Cueva, quien compartió unas palabras ante las anunciadas protestas.

“Gracias a Dios, soy peruano con mucho orgullo. Oro por mi patria y para que los políticos escuchen y entiendan el sentir del pueblo peruano. Manifiéstate pacíficamente. No la violencia. No a los saqueos. No al vandalismo. No a la corrupción. Fuerza compatriotas, estamos juntos”, escribió en una storie de Instagram.

El mensaje de Christian Cueva en Instagram.

Más mensajes desde la selección peruana

“Somos un pueblo que por mucho tiempo ha callado... pero sobre todo, olvidado. Es hora de decir basta. No podemos dejar que personas que no nos representan, nos gobiernen y sobre todo quieran hacer de nuestro país, de nuestra patria, un negocio. Si no es ahora, ¿cuándo será? El Perú es del pueblo y no de los políticos”, publicó el mediocampista de Celta de Vigo.

Renato Tapia expuso así su postura por el tenso estado, que ha provocado que miles de personas salgan a las calles a protestar. Además del integrante del cuadro gallego, Jefferson Farfán, Paolo Guerrero, Carlos Zambrano, Edison Flores, Aldo Corzo, Miguel Trauco, entre otros, no fueron ajenos al tema.

La selección peruana afrontará una edición más del ‘Clásico del Pacífico’, este viernes 13 de noviembre desde las 6:00 p.m., en el Estadio Nacional de Santiago.