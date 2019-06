Selección peruana depende de un milagro: "me duele en el alma", afirmó Ricardo Gareca

Duele verte así. La selección peruana cayó goleada por 5-0 ante un fenomenal Brasil, que consiguió su pase a los cuartos de final como líder del Grupo A de la Copa América.

A pesar de que la Blanquirroja se paró mejor en el campo durante los primeros 10 minutos, y pisó el área de Allison, no pudo abrir el marcador. El primer baldazo de agua fría llegó a los 12’ tras una desatención de la defensa peruana.

Un centro desde la esquina rebotó en el cuerpo de Miguel Araujo y este habilitó a Casemiro, quien de cabeza puso el primero.

Tan solo siete minutos después, Roberto Firmino aprovechó el “blooper” de Pedro Gallese, quien no pudo rechazar el balón y este chocó en el delantero, que segundos después dejó al “Pulpo” tendido en el gramado y la mandó a guardar.

La goleada se inició a los 32’ cuando, un nuevo error de Gallese le permitió a Everton anotarle un golazo desde fuera del área y puso el 3-0. Así acabó el primer tiempo

Ya en el complemento, Dani Alves (54’) sacó un remate con la derecha desde el centro del área, e hizo explotar las tribunas del Arena Corinthians.

Con el 4-0 en contra, Ricardo Gareca sorprendió a todos sustituyendo a Paolo Guerrero por Christofer Gonzales. ¿La razón? Intentar poblar el mediocampo con jugadores de contención y evitar más goles y más “bailes”.

Ya con la clasificación en el bolsillo, la fiesta armada en todo el país y con la selección peruana quebrada en pedazos, Brasil bajó las revoluciones y “pichangueó”, pero siguió llegando con peligro.

Cuando se pensaba que nada peor podría pasar, Willian sacó un zapatazo desde fuera del área y puso el 5-0 final.

Sin embargo, se sudó frío por el penal cobrado a Gabriel Jesus, quien fue trabado por Luis Advíncula. El mismo jugador se paró frente al balón, pero felizmente Pedro Gallese logró detener el disparo.

Esta goleada es la mayor que se registra en esta edición de la Copa América y que no solo duele por el abultado resultado, sino también porque deja mucho por analizar y nos retorna a los años noventa, donde sacábamos la calculadora luego de cada derrota.

¿Qué tiene que pasar?

Caer con Brasil nos complicó la clasificación a la siguiente ronda de la competencia y ya no dependemos de nosotros mismos. Ahora nos toca ver desde afuera, y con velas prendidas a todos los santos, para que se den los resultados que nos favorezcan.

Colombia, líder del Grupo B y ya en cuartos, se enfrenta hoy a la necesitada Paraguay. El conjunto cafetero puede salvarnos si es que empata o gana (no importa la cantidad de goles) a los guaraníes para dejar a Perú como “mejor tercero”.

La Blanquirroja se quedó con 4 puntos, mientras que Paraguay tiene solo 2 unidades y no deberá sumar de a tres, lo que nos permitirá avanzar a la siguiente ronda esta tarde.

En caso no ocurra lo anterior, otro resultado que le favorecería a Perú es que Argentina y Qatar empaten (sin importar los goles) y en ese grupo ya no habría mejor tercero, pues ambas selecciones solo tienen un punto y no les alcanzaría para pelear el boleto con los nacionales.

Por el Grupo C, Japón, con un punto, debería perder o empatar con Ecuador y no llegar a las 4 unidades, como nosotros.

Finalmente, Chile deberá golear por 10 tantos a Uruguay para estar adentro. Con cualquiera de estos resultados, la Blanquirroja estará en los cuartos.

A esperar que se nos dé el milagro...