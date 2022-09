La Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunció variaciones para el torneo local, lo cual beneficiará a la selección en el futuro. Precisamente, Juan Reynoso, quien se convirtió en el nuevo DT de la ‘Blanquirroja’, fue asociado como el líder de las transformaciones, pero el estratega aclaró que se trata de un trabajo colectivo.

“Quiero desterrar un poco que aquí quien maneja todo soy yo. Creo que hay un cambio consensuado, con todos los estamentos del fútbol peruano, en donde seguro verán, con las nuevas bases y la reglamentación del torneo, algunas modificaciones pro mejora, en todo sentido, ya sea menores, Liga 1 y Liga 2″, explicó el técnico en conferencia de prensa.

“Estamos tratando de optimizar los tiempos y buscamos la posibilidad de tener más cerca a los jugadores, para agilizar el proceso, no solo de entrenamientos, sino también de amistosos. Queremos contar con la aprobación de todos los clubes, para que no pase lo de esta última convocatoria de Sub-23, en que algunos equipos no prestaron a los futbolistas. Quisiéramos reglamentarlo, para beneficiar lo deportivo”, agregó.

De la misma forma, Reynoso agradeció el apoyo que recibe de los hinchas: “Si mi imagen se ve de esa forma (revolucionario), es un halago, pero más me va a satisfacer si realmente eso se refleja y se plasma en una mejora del fútbol peruano, como que tengamos mejores canchas, que todos los equipos tengan GPS, que cambiemos la metodología para poder sacar un mejor producto de jugador peruano, que en unos años se hable que el futbolista y el torneo local cambió en su dinámica, que cada vez tenemos equipos de élite”.

“Esos detalles son los que a mí me entusiasman, no que se hable de Juan, sino de todo el entorno, de todos los estamentos, que desde el presidente de la Federación Peruana de Fútbol hasta el empleado que nos recibe en la Videna nos podamos sentir partícipes de ese momento”, concluyó.