Gianluca Lapadula participa de las celebraciones del Año Nuevo junto a su familia y amigos. Es así que durante el festejo para recibir el 2022, el delantero de la selección peruana se animó lucir un talento que pocos conocían: el ‘Bambino’ sacó su faceta de cantante.

A través de un video que subió a su cuenta de Instagram, el atacante del Benevento luce su elegante terno y entona “Fly me to the moon” a todo pulmón, mientras que los presentes se asombran y algunos se ríen.

Los seguidores de Gianluca Lapadula lo felicitaron por sacar a relucir su talento en el canto y algunos bromearon al respecto. “Bien ahí, sacando los gallos”, “Vamos ‘Gladiador’, concentrado para el otro año con Perú” o “El 2022 jugarás la Copa del Mundo”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

Antes que sube ese video que se volvió viral, el atacante peruano compartió una publicación dirigida a todos sus seguidores en las redes sociales. “¡Listo para la cena de Nochevieja! #Esperando2022″, escribió en Instagram. En el post, el ‘Bambino’ aparece junto a su pareja y el futbolista Alfredo Donnarumma (no tiene nada que ver con Gianluigi, el guardameta de PSG e Italia) y su acompañante.

El camino a la Serie A y el Mundial

De acuerdo con la programación brindada por Benevento, ‘Lapagol’ regresará a la acción el jueves 13 de enero en el duelo frente a Monza correspondiente a la jornada 18 del campeonato de ascenso. Luego, el domingo 16, la escuadra del ariete se medirá con Spal y el sábado 22 ante Alessandria.

Enseguida, Lapadula tendrá que reportar con la selección peruana para afrontar la reanudación de las Eliminatorias camino a Qatar 2022. En primera instancia, el viernes 28, el equipo de Ricardo Gareca visitará a Colombia en Barranquilla. De inmediato, el martes 1 de febrero se desarrollará el juego ante Ecuador en Lima.