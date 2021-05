Gianluca Lapadula espera poder replicar el buen momento futbolístico que vivió con el Benevento en la Selección Peruana. Pese a que no pudo salvar el descenso, el atacante ítalo-peruano, fue clave en las últimas jornadas de la Serie A para darle una esperanza a su equipo. Anotó cuatro goles en seis partidos intentando conseguir el sueño de mantenerse en primera división, finalmente no se pudo.

En conversación con FPF Play, el delantero explicó que sueña con ese tan ansiado primer gol con la camiseta de la Selección Peruana y que espera retribuir la confianza que le ha dado el ‘Tigre’.

“He imaginado ese gol con Perú”, inició Lapadula. “Espero poder ayudar a la Selección. Quiero ese gol con Perú así sea de nariz, lo importante es anotar”.

Sobre su relación con Gareca, dijo: “Me dio mucho. La primera vez en Pescara fue una impresión fuerte. Me gusto todo lo que se habló. Todos me recibieron muy bien. En cada entrenamiento, me ayudaron a estar tranquilo. A estar en familia. Para un jugador es muy importante”, sentenció Gianluca.

Por otro lado, reveló cuáles son sus principales características dentro del área, muchas de ellas, aún no han podido ser apreciadas por el público blanquirrojo. “Soy un ‘9’ que le gusta luchar todas las pelotas. Para un delantero es muy importante jugar dentro del área. He jugado siendo la única punta o con dos, pero me acomodo bien. La idea es jugar”, dijo.

Al ser preguntado por algún futbolista peruano que le haya llamado la atención, respondió: “Muchos jugadores de Perú me gustaron. Es diferente ver a un jugador en TV que en la cancha. Me gusta mucho la calidad y el toque que tienen como Cueva, Carrillo, Yotún y Tapia. Ellos me impresionaron. Christian Cueva tiene mucha tranquilidad”.

En la próxima fecha doble, Lapadula podría ser utilizado como arma de ataque junto a Paolo Guerrero, quien no pudo estar presente en los dos primeros partidos de las Eliminatorias por lesión.

“Espero que Paolo Guerrero se pueda recuperar muy pronto. No tengo problemas de ser el único punta o jugar con Paolo”, agregó el delantero ítalo-peruano.