Alianza Lima derrotó por 2-0 a Cusco FC en la fecha 11 de la Fase 2 de la Liga 1, con una gran actuación de Hernán Barcos, quien celebró un doblete. Tras obtener los tres puntos que los mantiene en la cima (27) la tabla, el delantero celebró con sus compañeros en el interior del estadio Alberto Gallardo y todo fue transmitido en vivo en Instagram.

El ‘Pirata’ se acercó a cada uno de los protagonistas para reconocer el excelente trabajo realizado a lo largo de los noventa minutos. Pero hubo un detalle cuando el argentino se juntó con Oslimg Mora. El experimentado atacante pidió que miren desde la selección peruana al marcador derechos de los íntimos. Es más, le colocó por encima de Aldo Corzo, habitual convocado.

“Este quiere selección, eh. No me vengan con Corzo”, dijo Barcos en el video subido en Instagram. Mora, jugador de 22 años, actúa en la misma posición que el hombre de Universitario de Deportes y también de Luis Advíncula, titular para el cuadro nacional. Este breve clip se ha viralizado en las redes por el mensaje expresado por el artillero de Alianza Lima.

Hernán Barcos pide a Oslimg Mora en lugar de Aldo Corzo. (Video: Instagram)

La palabra de Barcos tras el doblete

“Yo intento mejorar siempre, con la edad que tengo, busco crecer. Eso hace que, por ejemplo, hoy pueda anotar dos goles. En la semana pasada fue mi peor partido a nivel personal, no me sentí como a mí me gustaría. Hoy me sentí bien, estaba cómodo”, inició Hernán Barcos en los micrófonos de Gol Perú.

“Uno tiene que ser autocrítico, pensar, mirar al espejo y decir: ‘¿Por qué no estuve tan bien en este partido?’ Creo que los grandes jugadores son los que tienen cosas por mejorar y no los que creen que se saben todo”, agregó el ‘Pirata’, que volvió a anotar luego de cuatro encuentros.

De la misma forma, Barcos dejó tranquilos a los hinchas de Alianza Lima, luego de ser visto tomándose el hombro tras una acción dividida. “La caída fue normal, no pasa nada. Gracias a Dios estoy bien, terminamos bien y estoy contento por la victoria”, agregó, quien seguro estará disponible para el juego ante Melgar.

Finalmente, se refirió al presente del equipo y sus intenciones por llegar al título. “Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, trabajar sin mirar a los demás y es lo que intentamos siempre. Trabajamos mucho para no perder la tranquilidad ni la humildad”, expresó el argentino.

“Hay partidos en los que no entramos tan bien, pero la entrega para nosotros no se negocia y a veces es eso lo que te da los tres puntos. El equipo hizo un buen trabajo. Tenemos que volver a tener la fortaleza que teníamos en defensa y luego por ahí podemos hacer un gol. Manteniendo el cero, tenemos más oportunidades de ganar y hoy se dio”, sentenció Hernán Barcos. Alianza Lima sigue por la senda de la victoria.