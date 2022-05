El pasado domingo se emitió un reportaje llamado ‘La otra repartija’ a través del canal de TV Latina. En el mismo, se señalaba que el Instituto Peruano del Deporte (IPD) cedió entradas institucionales a diferentes entidades públicas y autoridades del estado de manera arbitraria. Ante esto, la institución decidió responder a las acusaciones del medio de comunicación través de un amplio comunicado.

La entidad nacional descartó que haya existido un mal uso de las entradas cedidas a los funcionarios públicos: “las entradas de cortesía que recibimos como institución arrendadora del Estadio Nacional son precisamente para entregar a los invitados que la institución considere pertinente”.

“No existe correlación entre dichas entradas y el público en general puesto que su naturaleza es ser un obsequio para invitados, como su nombre lo indica y figura de ese modo en el contrato de arrendamiento. Es decir, no tienen un valor comercial, no se pueden vender, ni mucho menos su uso desplaza a ningún ‘hincha de a pie’ de su derecho de ingresar al recinto deportivo”, agregó la institución en su comunicado.

Además de ello, destacaron que la prioridad al entregar las entradas de cortesía fue para importantes instituciones benéficas como el INABIF, el puericultorio Pérez Aranibar, entre otras.

Uno de los detalles más llamativos dentro del comunicado fue el término de la “jerarquía” del Estado al momento de dar las cortesías, indicando que “eso no representa ningún mal uso, puesto que la finalidad es precisamente que los invitados participen del evento gracias a la disposición del arrendador, en este caso la FPF”.

“Reiteramos que el manejo de las entradas de cortesía ha sido completamente transparente, ordenado y correcto, tal es el compromiso que el IPD ha asumido ante la ciudadanía”, finaliza el comunicado.

Comunicado del IPD

