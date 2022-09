Con mucho dolor por la derrota de la selección peruana en penales ante Australia y la imposibilidad de clasificar a Qatar 2022, Luis Advíncula sorprendió al anunciar su retiro de la ‘Blanquirroja’, a través de un comunicado que eliminó minutos después. Eso ocurrió en junio. Tres meses más tarde, Juan Reynoso aseguró que el ‘Rayo’ seguirá en el equipo.

“Lo de Luis pasó por un no malentendido, pero por una situación que él asume que no fue lo ideal, hablar en caliente y confirmó y ratificó que está a muerte con la selección peruana, que tiene esa hambre, no de revancha, sino de tener la oportunidad de jugar un nuevo Mundial”, comentó el ‘Cabezón este viernes, en conferencia de prensa en la que dio a conocer su primera convocatoria y en la que incluyó a Advíncula.

Por otro lado, Reynoso explicó la consideración en Yoryd Reyna, de quien destacó su potencia de los partidos que participa en Charlotte FC, de la MLS.

“Con respecto a Yordy Reyna, se conversó con él. Se le ha hecho un seguimiento. Necesitamos gente potente por fuera y él hoy está siendo utilizado ya más por fuera que por dentro y por ambos lados. Nos interesa ese tipo de jugador, que tengan desequilibrio, que tengan ida y vuelta y tengan esa situación de cara a gol que seguro nos va a potenciar en ataque”, indicó el estratega de 52 años.

¿Cuándo es el Perú vs. México y Perú vs. El Salvador?

La selección peruana, tras su frustrado intento de clasificar al Mundial de Qatar, se preparará para llegar la mejor forma al inicio de la Eliminatorias de Sudamérica para la Copa del Mundo del 2026 y también para la próxima edición de la Copa América.

La primera prueba para la ‘Blanquirroja’ la tendrá ante México, el sábado 24 de septiembre, en el Rose Bowl de Pasadena, desde las 8:00 p.m. (hora peruana). Tres días más tarde, es decir el martes 27 de septiembre, la ‘Bicolor’ chocará con El Salvador, en el Audi Field de Washington, desde las 7:00 p.m. (hora peruana).