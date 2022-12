Juan Reynoso ofreció este lunes una conferencia de prensa en el cual brindó un balance sobre su trabajo, hasta el momento, al mando de la selección peruana. Durante la ronda de preguntas, el director técnico fue preguntado sobre si en un futuro convocará a los jugadores extranjeros nacionalizados tales son los casos como Gabriel Costa, Pablo Lavandeira, Franco Zanelatto, entre otros.

Al respecto, el popular ‘Cabezón’ señaló que no le cierra las puertas de la ‘Blanquirroja’ a estos futbolistas. “Todos los jugadores que cumplan los requisitos y no nos compliquen en el marco legal y que pueden jugar por Perú, si tiene un buen presente van a ser opción”, señaló.

“Yo, la verdad, sea naturalizado, sea de Perú o tenga ascendencia peruana, no me hago problema, siempre y cuando marquen la diferencia, respecto a los jugadores nacidos en Perú”, añadió Reynoso que, por ahora, suma tres triunfos y una derrota como DT de Perú.

Es importante mencionar que tanto Gabriel Costa como Horacio Calcaterra son los jugadores extranjeros nacionalizados peruanos que ya han tenido experiencia en la ‘Bicolor’. Ellos fueron convocados durante el proceso de Ricardo Gareca.

El mensaje de Lapadula a Reynoso que demuestra todas sus ganas de jugar por Perú

En conferencia de prensa realizada este lunes, el estratega destacó el presente de Lapadula, que no pudo sumarse a la ‘Blanquirroja’ para los encuentros amistosos ante Paraguay y Bolivia de noviembre. Eso sí, el delantero tenías muchas ganas de estar.

“Con Gianluca, hablamos más de lo que ustedes piensan. La verdad, está en modo goleador, como le digo. Se quedó con muchas ganas de poder venir a colaborar en la fecha FIFA de noviembre. Él, mitad en broma mitad en serio, me decía ‘’profe’, voy a hacer goles todas las semanas para que el equipo mejore y me den la autorización de poder viajar’. La verdad, no ha parado de hacer goles de aquel momento que hablamos”, comentó Reynoso.