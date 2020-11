Deportes







“Lapadula llega esta noche a Lima y no se moverá del hotel", señaló Antonio García Pye El gerente de selecciones de la FPF señaló que el atacante del Benevento llega esta noche a la capital procedente de Italia. “Sugerimos a los hinchas que no vayan al aeropuerto porque no habrá manera de verlo”, recomendó.