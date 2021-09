Neymar le robó la pelota, aparentemente con una infracción, a Anderson Santamaría. Enseguida, el delantero de Brasil asistió a Everton Ribeiro, quien anotó el 1-0 del partido. Sin embargo, los jugadores de la selección peruana protestaron con el árbitro Wilmar Roldán por la falta cometida por el atacante del ‘Scratch’. A pesar de los reclamos, el juez colombiano mantuvo su decisión y la ‘Canarinha’ abrió el marcador en el minuto 15.

De hecho, el juez mantuvo una postura con respecto a la acción mencionada y todos los detalles se conocieron con la publicación de los audios del VAR en la página de Conmebol. De entrada, en el contenido aclararon que, además del posible foul del crack de PSG contra el zaguero nacional, también hubo revisión de una posible posición adelantada y una salida de balón.

Cuando Neymar le ganó el duelo a Santamaría, desde el VAR indicaron a Roldán: “Posible falta”. Y la escena siguió. Entonces, el ‘cafetero’ respondió: “Allá no hay falta”. De todos modos, los jueces del videoarbitraje avisaron que revisarán toda la jugada para salir de dudas, aunque el principal expresó: “Tranquilos que no veo falta, se deja caer… acá no hay ninguna falta”.

El referí colombiano argumentó: “El jugador (Santamaría) siente cualquier contacto y se deja caer, no es falta… No hay zancadilla, no hay empujón, no veo ninguna de esas”. Al mismo tiempo, los árbitros del VAR vieron toda la secuencia desde diferentes ángulos. “Yo pito cosas claras… el que se quiera dejar caer, se deja caer”, dice Roldán a los integrantes de la Blanquirroja.

Finalmente, desde el VAR confirmaron que no hubo falta, fuera de juego ni la pelota salió. “Confirmamos el gol… El contacto y el jugador se deja caer… Perfecto, Wilmar, gol confirmado número 11”, cierran los encargados de la tecnología en el compromiso por la décima jornadas de las Eliminatorias a la Copa del Mundo Qatar 2022.

Más adelante, sobre los 40′ del primer tiempo, Neymar se encargó de sellar la victoria por 2-0 de la selección brasileña. De esa manera, el conjunto local se acerca cada vez más al torneo, pues sumó 24 unidades. Mientras que la Bicolor se quedó en la séptima casilla con ocho unidades, a cinco del quinto lugar de Colombia (13).