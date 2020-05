La pandemia de COVID-19 ha permitido que muchos futbolistas compartan anécdotas con tus seguidores, episodios que entretienen al público durante su confinamiento por la emergencia. En un Instagram Live de la selección peruana, Miguel Trauco le contó a Aldo Corzo cómo se hizo dueño de la camiseta de Neymar.

“Yo tengo una amiga en Brasil que tiene una afinidad con él y conoce a Neymar. Entonces a esta amiga yo le dije que quería la camiseta y me hizo el enganche. Para esto también ya le había mandado un mensaje por Instagram y me había respondido”, contó Miguel Trauco.

El peruano del Saint Étienne y Neymar se enfrentaron por la Ligue 1 en el mes de enero. Ni bien terminó el partido el astro brasileño lo buscó y de inmediato intercambiaron camisetas y se enfundaron en un abrazo. Las cámaras de TV capturaron el momento.

Ese día PSG goleó 6-1 al Saint-Étienne y se metió a las semifinales de la Copa de La Liga de Francia pero el pacto para intercambiar la camiseta ya estaba hecho. “Buena punta es Neymar”, dijo Aldo Corzo tras la historia. “Buena punta, también le estoy diciendo que me llame cuando haga una fiesta, pero no me ha respondido. Allí si no me responde el causa, que invite pues”, dijo Trauco entre risas.

Miguel Trauco enseñando la camiseta de Neymar en una conversación con Alexi Gómez.

El lateral contó que en la cancha habló con Neymar en portugués. “Yo hablo bien el portugués, el francés lo básico y de inglés no sé nada”, apuntó.