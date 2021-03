Paolo Guerrero regresó a los campos de juego con la camiseta de Inter de Porto Alegre luego de más de seis meses de para. El atacante de la Selección Peruana sufrió una dura lesión el pasado 16 de agosto del 2020 y, tras una larga recuperación, vino trabajando para poder volver a jugar con el ‘Colorado’ y, pronto, con la Selección Peruana.

Inter logró vencer por 4-2 a Ypiranga por el Campeonato Gaúcho y el ‘Depredador’ sumó sus primeros minutos del 2021. Tras el encuentro se mostró contento por volver a pisar un terreno de juego y por la victoria.

“Muy feliz de estar de regreso después de casi siete meses. No pensé que entraría. Me sorprendió entrar en un partido que está 2 a 1. Tenía un poco de miedo de cómo me sentiría, pero, gracias a Dios, lo hice y todo salió bien”, dijo Paolo.

“Ganamos, es importante. Los compañeros están entendiendo lo que pide el entrenador. Me sentí bien. y estoy feliz por eso”.

Miguel Ángel Ramírez fue presentado a inicios de marzo como nuevo técnico del Inter de Porto Alegre tras la salida de Abel Braga. Guerrero se refirió al momento que vive el nuevo DT.

“El profesor Abel hizo un gran trabajo. Lo felicité, pero no pudimos ganar el Brasileirao. Entiendo que busquen a un nuevo entrenador. Miguel Ángel ya está aprendiendo portugués. Nosotros tuvimos muchas cosas buenas en estos cuatro días y estaremos mejor pronto”.

Paolo Guerrero volvió a los campos de juego con Inter. (Video: Premier TV)