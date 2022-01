Pedro Aquino está de malas tras el anuncio realizado por el América. Este sábado, el club mexicano brindó la actualización sobre la lesión que sufrió el jugador y reveló que pasará por el quirófano. No solo eso, se desconoce con precisión el tiempo de baja para el hombre de la selección peruana.

“Parte médico de Pedro Aquino. El club América informa que el jugador presenta una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho, misma que requiere una operación que se realizará en los próximo días”, revela el informe difundido por las ‘Águilas’ a través de sus cuenta oficiales en redes sociales.

Enseguida, la entidad azulcrema esperará hasta después de la intervención para conocer cuánto tiempo necesitará la ‘Roca’ para volver a las canchas. De hecho, este detalle fue especificado en la nota compartida este fin de semana. “El tiempo de recuperación será conforme a evolución”, cierra el parte.

Pedro Aquino será operado. (Foto: América)

El caso Aquino

El volante fue llamado por Ricardo Gareca para afrontar los partidos ante Colombia y Ecuador por las Eliminatorias. No obstante, en el inicio de esta semana, el ex Sporting Cristal se realizó una resonancia magnética por una molestia en el pie. Tras conocer el resultado, el combinado nacional lo descartó para ambos compromisos.

“La selección peruana lamenta informar que el mediocampista del América de México, Pedro Aquino, ha sido desafectado de la convocatoria para la próxima fecha doble de las Clasificatorias Sudamericanas por razones médicas, por lo cual se le está poniendo a disposición de su club. Pronta recuperación, Pedro”, indicó el comunicado del miércoles pasado.

La reacción de México

Sin chances de vestir la camiseta de la Bicolor, el jugador retornó a México para ser evaluado por el departamento médico de América. Tras la realización de los estudios médicos, los aztecas confirmaron que el mediocentro debe pasar por el quirófano y debe ausentarse del Torneo Clausura 2022 de la Liga MX.

“Es un jugador muy importante del plantel y, recientemente, no hemos tenido buenas experiencias. Ha sido duro no contar con él en la fase decisiva, en la fase de liguilla del semestre pasado y en la final de la Concachampions. Fue una baja muy dura. Esperemos que esté bien y, si no lo está, arreglárnosla para que se cure y competir lo mejor posible sin él”, reaccionó hace unos días el entrenador Santiago Solari.