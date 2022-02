La ausencia de Gianluca Lapadula dentro del plantel principal del Benevento de Italia llegó a su final. El delantero ítalo-peruano superó los inconvenientes que tenía con la institución que compite en la Serie B y volvió a los entrenamientos desde el pasado miércoles, según reveló el presidente del club, Oreste Vigorito.

“Hoy hubo una audiencia. La semana pasada recibí una llamada de Lapadula y hablamos sobre el tema. También con Fabio Caserta (entrenador) y Pasquale Foggia (Director deportivo). Luego quería conversar con el equipo, porque no me gusta tomar decisiones sin conocer la opinión de todos”, indicó el directivo ante la prensa.

“Gianluca me hizo una propuesta para volver, con un arrepentimiento a la actitud que mantuvo. Cuando había expresado su voluntad de irse, yo ni siquiera me encontraba en Italia. Ciertamente hubo acciones equivocadas y me dijo que quería volver a Benevento. Si no me hubiera unido, no nos habríamos deshecho de Lapadula”, agregó.

De la misma forma, Oreste Vigorito lamentó que el delantero haya estado al margen de las prácticas, pero confía en que volverá a su mejor estado: “Debió entrenar con el equipo de todos modos. El caso Lapadula ya no existe. Estuvo entrenando desde el miércoles y quedó en recuperar su condición física. Esta mañana trabajó con el plantel”.

“Se ha puesto a disposición del grupo y ellos a disposición de Gianluca. Todos los que se preocupan por Benevento deben entender que ese es el camino. Yo gestionó un bien común que económicamente depende de mí, mientras que emocionalmente depende de todos los demás”, agregó el mandamás del club.

Finalmente, el vocero resaltó que la continuidad del ‘Bambino’ permitirá luchar por el ascenso a la Serie A. “Llegaron propuestas que se consideran inadecuadas. En el momento que uno renuncia a su delantero, necesita una sustitución. No lo mantuve por un hecho económico, sino porque creo que junto a los demás puede cumplir el sueño que tenemos”.