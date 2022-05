No se queda callado. La selección peruana se alista para su partido amistoso con Nueva Zelanda y después disputar el repechaje rumbo al mundial de Qatar 2022, por ello, el técnico de la ‘Bicolor’ dio a conocer su lista de convocados el último viernes y dentro de los llamados está la presencia de Renato Tapia.

Si bien el ‘Capitán del Futuro’ llega con todas las esperanzas de clasificar nuevamente a un mundial de fútbol, un usuario en redes sociales publicó un informe donde asegura que Renato Tapia está lesionado y se perdería el partido más importante de la ‘Bicolor’ de cara a la clasificación al mundial de Qatar 2022.

“Es muy probable que Renato Tapia tenga un desgarro y se pierda el partido amistoso y repechaje con la selección peruana”, escribió el usuario en Twitter donde también agregó una foto de Tapia en el suelo luego de haber tenido una falta.

Ante la información, el jugador del Celta de Vigo no se quedó callado y no dudó en responder a la publicación del usuario. “Aea”, escribió Renato Tapia. Dicha palabra no tiene un signifacado validado por la Real Academia Española (RAE) ni en ningún diccionario, pues en redes sociales, los usuarios la usan frecuentemente para demostrar poco interés sobre lo que ven o leen.

En este caso, Renato Tapia muestra su desprecio sobre la información vertida por el usuario en redes sociales e indirectamente niega tener alguna lesión que lo impida jugar con la selección peruana en el próximo mes de junio.