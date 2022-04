Ricardo Gareca pasa tiempo con la familia y amigos en Argentina antes de iniciar los entrenamientos para el repechaje con la selección peruana. En ese sentido, el técnico aprovechó su estadía en su país natal para visitar el set del programa F90 de ESPN donde analizó el presente del futbolista sudamericano.

“Creo que tenemos una influencia de Europa a la que tengo admiración y no tengo nada en contra. Sin embargo, el jugador sudamericano no ha sido favorecido en ese aspecto. Siento que está perdiendo, la habilidad, la gambeta y la inventiva”, señaló.

De la misma manera, defendió su postura: “Un ejemplo es cuando al futbolista lo haces jugar a dos toques, pero a veces eso lo lleva a la equivocación. No solo te hablo del argentino, esto es en general, ya sea colombiano, peruano, entre otros”, agregó.

“Hoy el juego es rápido, pero no apurado. En esto último, el deportista no piensa y no razona. Europa se fortalece, pero nosotros nos debilitamos cada vez más”, añadió el estratega argentino.

Ricardo Gareca: “Yo creo que el jugador sudamericano fricciona mejor que el europeo”

Hace algunos días, el ‘Tigre’ explicó las diferencias entre dos tipos de jugadores: “Yo creo que fricciona mejor el sudamericano que el europeo, creo. Es una percepción que tengo. Creo que marca mejor el sudamericano que el europeo, pero en definitiva el europeo corre mucho, tiene muy buena precisión en los pases y define muy bien”.

“Es muy peligroso cuando se te pone de cara al arco. Cuando ya te ataca, el europeo es muy preciso y define muy bien. Entonces, ahí creo que puede marcar diferencia. En definitiva, el sudamericano, con su impronta, con su característica... Tú recién dijiste algo de Italia. Lo importante es que cada país no vaya perdiendo sus rasgos, sus características”, añadió Ricardo Gareca durante una entrevista con el programa Fútbol táctico.