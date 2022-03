Ricardo Gareca brindó este viernes la lista de convocados de la selección peruana para la fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022. En ese sentido, el ‘Tigre’ decidió no convocar a Paolo Guerrero ni a Jefferson Farfán por lo que durante la conferencia de prensa brindó las explicaciones al respecto.

“Están en etapa de recuperación. En caso de necesitarlos, los seguiremos de cerca. Jugadores del medio local podemos convocar si lo creemos oportuno. Seguiremos cómo marcha si estado físico y si disputan algún partido”, señaló el director técnico.

De la misma manera, señaló que es respetuoso con los procesos de salud. “No queremos meternos en un tema que los pueda perjudicar. Hasta que no tenga orden directa de parte médica, física, no nos metemos en ese aspecto, no queremos apurar absolutamente nada”, añadió.

Cabe resaltar que Jefferson Farfán se encuentra en plena etapa de rehabilitación de su rodilla por lo que no ha jugado en esta temporada con Alianza Lima. Su último cotejo fue en la final de vuelta frente a Sporting Cristal el 28 de noviembre del 2021.

Por otra parte, Paolo Guerrero aún sigue recuperándose de su rodilla derecha. El delantero, que disputó por última vez un compromiso en noviembre del año pasado durante el Perú vs. Chile, ha manifestado que desea estar en una buena forma física para fichar por algún club.

¿Cuáles son los convocados?

Gallese, Carvallo, Campos, Advíncula, Corzo, Lora, Zambrano, Araujo, Ramos, Calles, Abram, Trauco, López, Tapia, Cartagena, Ballón, Peña, Calcaterra, Concha, Yotún, Gonzáles, Carrillo, Costa, Cueva, Flores, García, Lapadula, Valera y Ormeño son los llamados por el ‘Tigre’.

Es importante mencionar que La selección peruana enfrentará a Uruguay en Montevideo este 24 de marzo y cinco días después, recibirá a Paraguay por la última jornada de las Eliminatorias Qatar 2022.