El gobierno peruano decidió aplicar la cuarentena obligatoria en algunos sectores del país, luego de que la segunda ola por coronavirus nos coloque en una situación complicada. Esto, llevó a Ricardo Gareca, entrenador de la Selección Peruana, a regresar a Argentina a la espera de que la situación en nuestro país se calme.

En su primera conferencia de prensa del año, el ‘Tigre’, fue consultado por ese momento, a fines del 2020, en el que se especuló que dejaría su cargo en el equipo blanquirrojo tras los malos resultados en el inicio de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

“Los técnicos tenemos momentos en los que tenemos que reflexionar, ver algunas situaciones. Es necesario analizar dónde estamos parados. Somos una selección que necesita encaminarse y no perder determinados valores que nos llevaron a posicionarnos bien, no solo en las eliminatorias, sino en el concepto que tienen sobre nosotros. Es importante que eso no se pierda.”, inició Gareca.

“Creemos que tenemos algo armado, algo que va en funcionamiento, algo que nos puede beneficiar en lugar de perjudicar. Tenemos distintas Copas Américas disputadas, eliminatorias y un mundial. Le tenemos que dar el valor que nos haga potenciar a todos. Es un arma importante de experiencia”, continuó.

“Uno puede reflexionar, pero no tiene qué ver con una renuncia. Reflexionar para ver qué es lo mejor para la Selección. Es el tiempo que uno necesita tomarse, en ustedes puede generar una duda pero es el tiempo que necesito para tomar algunas decisiones. Pero no pasa el abandonar el cargo. Tenemos una misión y es llevar a la selección a una clasificación al Mundial y de no ser así, dejar algo armado. Siempre hay trabajo por hacer. Mi intención es cumplir el contrato hasta las últimas consecuencias”, finalizó el ‘Tigre’.

La Selección Peruana está complicado en la tabla de posiciones de las Eliminatorias Qatar 2022. La ‘Blanquirroja’ tiene apenas un punto, producto del empate contra Paraguay, y las derrotas ante Brasil, Chile y Argentina. Bolivia y Venezuela serán los próximos rivales del grupo que comanda Ricardo Gareca.