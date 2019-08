Una noticia dejará en shock a los directivos del Inter de Porto Alegre, pues Paolo Guerrero sí será llamado a la selección peruana por el profesor Ricardo Gareca para disputar los encuentros amistosos con Brasil y Ecuador.

Según el diario Líbero, en la Videna precisan que Paolo Guerrero sí será llamado para los partidos que se realizarán el 5 y 10 de setiembre.

Pese a que el Director Deportivo del Inter de Porto Alegre, Rodrigo Caetano, vino a la capital peruana para ver personalmente el tema, este no habría sido exitoso.

“Nosotros tenemos un partido fundamental el día 4 (septiembre) frente al Cruzeiro por el partido de vuelta de la Copa de Brasil. Por la importancia que tiene este partido, y por respeto al fútbol peruano, hemos llegado hasta aquí con la intención de hablar también con Juan Carlos Oblitas o con Ricardo Gareca. Primero hablamos con el titular de la FPF porque respetamos las jerarquías”, refirió el directivo.

En la Videna ya advirtieron que Paolo Guerrero sería castigado si se niega a venir

Por su parte, el presidente de la Federación peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, señaló al portal Globo Esporte que: “la FPF entiende la posición del club Inter, pero como presidente, no interferiré con el llamado del entrenador. Respeto las decisiones deportivas del cuerpo técnico”.

El medio señaló que su fuente les reveló que Paolo Guerrero sí será llamado a los amistosos de la bicolor.

“Paolo será llamado, por política deportiva no cedemos a ningún jugador. Si los brasileños hacen sus torneos sin tomar en cuenta las fechas FIFA, ya es problema de ellos”, revelaron.

“¿Y qué pasa si Guerrero pide ser liberado para jugar por el Inter?”, preguntaron y la respuesta fue esta: “se le llama y si él pide no venir, es su problema, pero no creemos que lo haga porque Paolo sabe cómo pensamos en Perú. Nosotros no castigamos”.