La selección peruana registró un caso positivo de coronavirus a pocos días del partido ante Venezuela por Eliminatorias, según información de El Comercio. El mencionado diario mencionó que se harán contrapruebas y si arroja el mismo resultado, se anunciará la baja y el llamado de emergencia.

La ‘Blanquirroja’ llega a este encuentro ante la ‘Vinotinto’ tras golear en casa a Bolivia. Por ahora, marcha en el séptimo lugar con 14 unidades a solo dos puntos del quinto puesto que otorga el repechaje. Actualmente, esa posición la ocupa Colombia.

La selección peruana tiene una baja confirmada por lesión por lesión

Problemas para Ricardo Gareca. Según pudo conocer El Comercio y confirmado por la misma Federación Peruana de Fútbol (FPF), Alexander Callens no ha conseguido recuperarse a tiempo, por lo que no estará presente en el choque de Perú vs. Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022.

El defensa peruano no podrá estar presente en el duelo de la doble fecha. Callens fue cambiado en el entretiempo en el choque que tuvo la ‘Blanquirroja’ frente a Bolivia en el Estadio Nacional de Lima.

Ricardo Gareca informó que el cambio se originó por una sobrecarga muscular que presentó el defensa del New York City; y, en su lugar, ingresó Luis Abram. El zaguero del Granada CF de LaLiga Santander estaría en la zaga central en Caracas.

