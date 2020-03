La pandemia por el coronavirus ha generado que muchos futbolistas queden atrapados por Instagram, Facebook, Twitter y últimamente el Tik Tok. Precisamente, esta última le ha permitido a Yoshimar Yotún hacer una serie de revelaciones en torno su vida personal, como que es el primero en casa que pide perdón o que le gusta engreír a su esposa con muchos regalos.

Tik Tok se ha convertido en la red social favorita de muchos en el tiempo de cuarentena y una serie de futbolistas se han sumado a esta fiebre para poder divertirse, pasar el rato y compartir momentos agradables con sus seguidores.

Es así como Yoshimar Yotún, ex jugador de Orlando City de la MLS y hoy en Cruz azul de México, no pudo resistirse y grabó un divertido video junto a su esposa. Ambos protagonizaron un ‘tag’ en el que tienen que aparecen una serie de preguntas como ¿Quién es el más celoso? ¿Quién come más? ¿Quién gana más dinero?, etc. Para responder, uno de ellos introduce la cabeza del otro en un cojín con harina.

Yoshimar y su esposa grabaron un divertido tik tok. (video: Instagram) depor

La paralización lo ayuda

Yoshimar Yotun es uno de los futbolistas que se está viendo beneficiado con la paralización de las ligas internacionales a causa de la pandemia del coronavirus. El volante de la selección nacional fue operado por una lesión en el quinto metatarsiano y se viene recuperando con éxito.

Se espera que el volante de Cruz Azul pueda llegar en óptimas condiciones al reinicio del torneo mexicano y a la próxima convocatoria de RIcardo Gareca.

