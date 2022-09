Sergio Peña vive el momento más complicado desde que arribó a Malmo. De hecho, antes de abandonar Suecia para sumarse a la concentración de la selección peruana en Estados Unidos, dejó una publicación en sus redes sociales que provocó diversas repercusiones. En medio de aquel escenario, el jugador dio la cara y brindó más detalles.

En la última semana de agosto, el medio escandinavo Sport Bladet desveló que el futbolista nacional tiene deseos de marcharse del conjunto celeste. Entonces, desde que esa versión salió a la luz, se ha comentado de todo con relación a ese asunto. Así que, en conferencia de prensa, el atacante admitió la razón de su incomodidad.

De entrada, Peña enfatizó que no se arrepiente del posteo que compartió mediante una historia en Instagram. Asimismo, Sergio aclaró que el inconveniente no tiene vínculo contra Malmo, los hinchas o el país. “Me han tratado muy bien”, aseguró desde Los Ángeles. “Las personas que están adentro del club saben cuál es la situación”, agregó.

“Siempre he sido transparente, pero no he recibido lo mismo”, sostuvo el centrocampista ganador de la Copa y la Liga en Suecia. “Hay personas que no han sido transparentes conmigo. Me dijeron unas cosas y luego hicieron otras”, expresó.

En la misma línea, Peña reiteró que lamenta el trato que recibió desde la interna de la institución con la que jugó la ronda de grupos de la Champions League en la temporada anterior. “Como ser humano y jugador, nunca voy a permitir. Cuando te vienen con cosas falsas, para mí es algo muy fuerte”, concluyó.

¿Qué dijo Sergio Peña en redes sociales?

“No los extrañaré ni un poquito”, dice el mensaje el ex Alianza Lima previo a subir al avión que llevó a la concentración de la selección peruana. Ello generó diversas repercusiones, incluso desde Suecia, donde hablan de una mala relación con el actual entrenador Age Hareide, según informó el portal Fotbollskanale.

Ante las especulaciones y antes de la frase contundente que lanzó desde California, Peña reveló que “mi corazón está en Malmo”. También admitió que en la etapa de mercado “es común que escuche ofertas”, dijo hace un par de semana al medio Expressen. Desde entonces, la situación habría cambiado.