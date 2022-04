La selección peruana se alista para jugar el repechaje hacia el Mundial Qatar 2022, ante el ganador del Australia vs. Emiratos Árabes. El objetivo de clasificar está cerca de cumplirse, aunque Christian Cueva no se confía y reveló que no observó cómo quedó definida la ronda inicial del certamen, que fue determinada este viernes en Doha.

“No vi el sorteo de la Copa del Mundo, pero estuve al pendiente. Me comentaron de la posibilidad de que podamos estar en un grupo parecido como el pasado (Rusia 2018). Evito hablar de eso, porque nos falta un pasito más”, explicó ‘Aladino’ en una entrevista para Gol Perú, dejando en claro que primero se enfoca en la repesca.

“No lo tomaría como revancha (un posible duelo con Dinamarca y Francia), sino como la oportunidad que Dios me da. La vida es de oportunidades. Lo primero es dar lo mejor por mi selección y este partido que falta, es la ocasión más importante que tenemos. Después se sabrá el destino final para nosotros, pero tengo toda la fe que estaremos en el Mundial”, agregó.

Precisamente, Christian Cueva dio algunos detalles del territorio qatarí, donde se definirá el pasaje a la Copa del Mundo. “Es un clima duro, complicado. He jugado a los 45 y 45 grados. Estoy a dos horas de Doha, pero no le prestamos mucha atención a dónde nos toque jugar. Hay que disfrutarlo y tomarlo con mucha responsabilidad”, resaltó el volante.

Finalmente, el goleador de la ‘Blanquirroja’ en el último proceso clasificatorio destacó la presencia de Ricardo Gareca al mando del equipo: “En lo personal, tiene muchísimo que ver. La primera vez que conversó conmigo, nunca hablamos de fútbol, sino sobre cómo me sentía, de mi familia. Hablamos de la parte humana y ahí marcó una diferencia. Ojalá que el profesor se pueda quedar en el Perú. Sería magnífico para la selección y los jugadores”.

¿Cuándo juega Perú el repechaje?

La selección peruana enfrentará al representante de Asia (ganador del partido Australia vs. Emiratos Árabes) el lunes 13 de junio, en un duelo de eliminación directa, en territorio qatarí (1:00 p. m. hora peruana).