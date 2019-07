​Simona Halep aplasta a Serena Williams y gana su primer Wimbledon

En una jornada en que se mostró aplanadora, la tenista Simona Halep se convirtió en la primera rumana en ganar el título individual de Wimbledon. En la final derrotó a la favorita y siete veces campeona, a la estadounidense Serena Williams, por 6-2 y 6-2, en apenas 56 minutos.

Halep, de 27 años, consigue así su segundo título del Grand Slam. El anterior fue el Roland Garros en 2018.

Serena, quien cumplirá 38 años en septiembre, ansiaba el título para igualar los 24 títulos del Grand Slam de la australiana Margaret Court.

"Siento que estoy a mi máximo nivel. Pero que también puedo mejorar algunas cosas, no sobre el partido de hoy, pero del torneo en general. Estaba muy motivada después de ganar el primer set, porque sabía que tenía la oportunidad de ganar otro más", añadió. "Me encuentro motivada y no puedo esperar para los próximos torneos y nuevos desafíos que tengo. Lo deseaba con toda mi alma. Estoy segura de que ha sido el mejor partido de mi vida. Sobre hierba y contra ella, nunca es fácil. Estoy muy orgullosa de mi juego hoy y de todo el torneo. Tengo que admitir que pensaba que era capaz de ganar otro (Grand Slam). Cuando ganas uno de estos ya sabes luego como es. Te tensas algo menos, diría yo. Nunca es fácil pero es así", declaró Halep, quien el lunes aparecerá cuatro del mundo.

Serena Williams, en tanto, aceptó que el día fue de su rival.

"Creo que cualquier derrota no es fácil. Y como dije en la pista cuando alguien juega de esa forma arrolladora, no hay mucho que poder hacer" dijo Serena. Tenéis que comprender que fue su día hoy. Ojalá pueda jugar así más a menudo, más consistentemente", aseveró.

"Ojalá yo pueda subir mi nivel de juego también. No puedo decir que haya tenido demasiada tensión o que estaba súper tensa. Solo puedo decir que mi rival ha jugado increíble. No sé si jugaré en San José o no. Estoy contenta de poder entrenar y practicar, y continuo trabajando para conseguir mis objetivos. Me siento increíblemente competitiva o incluso más, no estaría aquí si fuera lo contrario", recalcó.