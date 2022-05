Sporting Cristal empató ante Talleres en el partido por la quinta y penúltima jornada del Grupo H de Copa Libertadores en el estadio Nacional. El conjunto celeste no estará en la siguiente fase del torneo, pero buscará su clasificación a la Copa Sudamericana y, tras culminar el partido, Roberto Mosquera brindó declaraciones a la prensa en las que indicó que se “responsable” por los resultados.

“No me puedo hacer cargo de 18 años. Me hago cargo de lo que corresponde. He dirigido cuatro o cinco Copas Libertadores. En la última que he estado, en el extranjero, hicimos diez puntos”, aclaró Mosquera.

El entrenador celeste consideró que la misión de pasar a la siguiente fase era complicada ya que aceptó “un equipo joven, un equipo de un presupuesto no pesado, así que yo tengo que hacerme cargo, yo soy responsable de todo”.

Asimismo, el DT de Sporting Cristal confirmó que no clasificar les dejó una “sensación desagradable”. ”Es muy fácil señalar, pero también hay que decir que nos han quitado cinco puntos, tres puntos acá en nuestra casa”. agregó.

Por otro lado, agradeció la compañía de los aficionados celestes: “Quedamos agradecidos. Obviamente la hinchada no puede estar contenta porque esperaban mucho más de nosotros”.

Destacó al arquero de Talleres. Mosquera sostuvo que “nadie contaba con una noche tan impecable del arquero en el primer tiempo que tuvimos tres. Lejos de errores, agradecer que hayan acompañado al equipo. No hay disculpas, los resultados son muy claros y no hemos podido conformar lo que se quería”.

Sporting Cristal vs. Talleres: empate en el Nacional

El argentino Talleres de Córdoba empató 0-0 con el peruano Sporting Cristal este martes en Lima, en partido de la quinta fecha del Grupo H de la Copa Libertadores 2022, y clasificó a los octavos de final.

Talleres sumó 8 puntos y aseguró el billete a la siguiente fase detrás de Flamengo de Brasil (13 puntos), que también selló este martes su boleto a octavos al golear 3-0 a la Universidad Católica de Chile (4 puntos) en Rio. Cristal quedó eliminado con dos unidades.

El cuadro argentino jugó casi todo el segundo tiempo con 10 jugadores, por la expulsión del uruguayo Michael Santos, en el duelo disputado en el Estadio Nacional de Lima, pero logró mantener el empate y avanzar a octavos.