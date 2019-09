Se le fue el premio. Tras competir con Juanfer Quintero (River Plate) y Dániel Zsóri (Fehérvár), Lionel Messi no pudo ganar el Puskas del FIFA The Best 2019, premio que se otorga al mejor gol de la temporada pasada.

Cuando se anunció a Zsóri como el ganador, Messi ni se inmutó. Es más, ni siquiera aplaudió al conocerse que el jugador húngaro le ganó. En cuestión de minutos, la reacción del crack del Barcelona y de la Selección de Argentina se volvió viral en redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram.

Szori, de 18 años, anotó un golazo de chilena en el último minuto del partido contra el Debreceni, segundos después de saltar al campo y de hacer su debut con el conjunto de Budapest.

El húngaro triunfó por delante de 'Leo', que optaba a este premio con su diana de vaselina marcada el Betis el pasado marzo en el Benito Villamarín, y del colombiano Quintero, gracias a su golazo de falta directa desde 35 metros con River Plate contra Racing. Szori recibió el premio de manos del exjugador ghanés del Chelsea y del Real Madrid, entre otros, Michael Essien.

Con información de EFE