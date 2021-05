Deportes







Inés Melchor anunció que no podrá estar en Tokio 2020 tras dar positivo a COVID-19 La atleta nacional reveló que tras contagiarse de coronavirus no participará de la maratón de Lima que se iba a disputar este domingo y no podrá sumar los puntos necesarios para ser parte de la delegación nacional en los J.J.O.O.