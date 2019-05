​Mozo del Swissotel desmiente versión y niega haber 'contaminado' a Paolo Guerrero (VIDEO)

Hace unos días se conoció los testimonios de algunos trabajadores y extrabajadores del Swissotel que aseguraban que el futbolista Paolo Guerrero se había contaminado en este.

Recordemos que el 'capitán' fue sancionado con 14 meses alejado de las canchas luego de que se obtuviera el resultado analítico adverso en la prueba antidopaje que se le realizó.

Es así que George Román, trabajador del Swissotel, quien habría sido sindicado como uno de los trabajadores que tuvo parte en la 'contaminación' de Paolo Guerrero. Este ha negado lo que se le escuchó decir en una grabación hecha por su compañero Jorge David Alemany Adames.

En entrevista entregada a Día D y hecha para el hotel en mención, George Román sostiene lo siguiente: "Trabajo en el Swissotel como 15 años, trabajo en el área del café, primer piso del restaurante... el área del servicio de la selección es un área privada, es un área que queda en el segundo piso, no soy asignado al servicio de la selección peruana, soy asignado a otra área", expresó.

Es así que sobre la grabación de Alemani, Román aclara lo dicho de esta manera: "Lo conocí a 'Yordi' en agosto de 2018, cuando ya la selección no estaba acá hospedada; en el 2019, justo el 31 de marzo o 30 de marzo, me invita para conversar, nos encontramos, estábamos hablando de muchas cosas y entre ellas tocaba el tema de Paolo Guerrero, las frases que digo y dije son incompletas: 'si agarras una jarra de agua caliente o de mate de coca -como dice el video- y no lo lavas directamente, no está bien lavado', correcto, yo dije eso, pero la frase al terminar todo esto, 'todo pasa por un rack o jaba volteado a un dish', dish es una máquina de calor, vapor, es un lavado de proceso y desinfección, esa es la frase completa", sostuvo.

George Román dio a conocer su molestia tras haber sido grabado por su compañero: "Lo que a mí me molesta es que me hayan involucrado con una cámara oculta sin que yo tenga consentimiento de esto"; y negó todo: "Se ha difundido en televisión que yo serví una jarra a Paolo Guerrero, totalmente eso es falso".

