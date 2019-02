​La triste historia de la madre de Daniel Peredo que aún lo espera pues no sabe de su muerte

Mañana se cumple un año desde que Daniel Peredo perdió la vida luego de jugar un partido de fútbol con sus amigos, como acostumbraba a hacer todos los lunes.

Silvia Peredo Menchola, quien tuvo que confirmar la muerte de su hermano menor al Perú entero, el pasado 19 de febrero de 2018, cuenta que este año ha sido difícil para la familia.

(FOTO) Mamá del periodista cree que su hijo viajó a Rusia a cubrir el mundial

Pero la muerte de su hermano ha sido más crítica, especialmente, para su mamá, Teresa Menchola viuda de Peredo (81), a quien por su avanzada edad y el mal que padece no se le ha informado de la muerte de “Dani”.

“La última vez que ella dijo algo coherente fue en vísperas del Día de la Madre, le dijimos que por el Mundial había viajado antes. Ella balbuceó: ‘Díganle a ‘Dani’ que se ha llevado mi corazón, que venga y me lo devuelva’”, expresa Silvia Peredo, quien resalta de su hermano su humildad e inmenso amor por su familia.

Revela que Daniel Peredo se fue sin cumplir su sueño de acudir con la Blanquirroja a un Mundial.

“Esa es una de las cosas que más me dolió, que no iba a estar en el Mundial. Era su sueño. El partido con Nueva Zelanda lo veo y se me caen las lágrimas”, concluye la hermana del periodista deportivo.

