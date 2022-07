Universitario sumó su segunda derrota consecutiva tras perder ante Deportivo Municipal (0-1) en el Estadio Monumental y se aleja de la cima del Torneo Clausura 2022. Luego del compromiso, el entrenador del cuadro crema, Carlos Compagnucci, explicó que luego del tanto de Roberto Ovelar, la ‘Franja’ tuvo pocas opciones de aumentar la ventaja.

“El gol al inicio del partido hace que se le presente más de cara el partido a ellos. Con futbolistas rápidos arriba, un poco lo que pensábamos y se les dio en seguida la situación, pero realmente no vi que hayamos tenido grandes problemas defensivos a partir de eso. Casi no nos patearon al arco”, señaló en rueda de prensa.

De la misma manera, recalcó que su equipo no estuvo fino de cara al arco. “Nosotros pudimos controlar el partido el mayor tiempo posible, hemos generado situaciones, no las pudimos concretar y creo que ahí estuvimos erráticos. Al final del partido no tuvimos lucidez para generar situaciones más claras”, añadió.

El estratega argentino también se refirió a la situación de Alex Valera quien no juega juega desde el encuentro ante San Martín (16 de julio). “Es un futbolista que estaba en nuestro equipo que aportaba gol. Todos conocemos la situación que está pasando. Nosotros tenemos que seguir adelante. Los (jugadores) que lo han reemplazado de momento lo han hecho bien”, explicó.

“El gol no es solo de un futbolista en especial, sino del equipo. Hemos creado situaciones, no las metimos. Con el tema Valera me parece que es dar vuelta en lo mismo”, precisó.

Carlos Compagnucci mencionó que se enfocará en el duelo ante Cienciano en Cusco. “Hay que aceptar (la derrota) y seguir trabajando sobre la situación para mejorar, poder revertir en el próximo partido que sabemos que tiene su complejidad, pero iremos a buscar los 3 puntos”, agregó.