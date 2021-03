Una buena noticia para Universitario de Deportes en medio de una semana cargada de angustia después de la confirmación de casos positivos entre miembros del plantel profesional, trabajadores y hasta familiares. En tienda merengue actuaron rápidamente y programaron pruebas de descarte y este viernes publicaron los resultados.

“Cumpliendo con el protocolo establecido por la FPF, se realizaron 33 pruebas moleculares (PCR) para descarte del COVID-19 al plantel de jugadores, comando técnico, médicos y auxiliares del primer equipo. De los 33 resultados que nos han sido entregados, al día de hoy, se tiene que todos son negativos para COVID-19”, dice el comunicado.

No obstante, el conjunto estudiantil todavía no bajará los brazos y continuará con los testeos para confirmar que el complicado asunto está siendo controlado. “Este sábado desde las 8:00 a.m. el plantel del primer equipo volverá a pasar pruebas moleculares (PCR) en el Estadio Monumental U para poder quedar aptos para el reinicio de los entrenamientos”, añade la nota.

📋🩺 Reporte médico al viernes 26 de marzo.https://t.co/egnTzNeZlI — Universitario (@Universitario) March 26, 2021

De otro lado, la ‘U’ también dio detalles de los casos registrados entre esta y la semana pasada. “Los jugadores y trabajadores quienes dieron positivo en los controles anteriores continúan en aislamiento y en vigilancia permanente por el área médica de nuestra institución”, cierra el parte médico.

La Liga 1 suspendió el partido contra UTC

Universitario solicitó a la organización del campeonato cancelar el compromiso contra los cajamarquinos. La petición de los merengues fue atendida y el último miércoles confirmaron que el duelo pactado para el sábado 27 no se jugará.

En lo que respecta al desenlace del partido, se manifiesta que todas las ocurrencias serán evaluadas por la comisión respectiva de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), a la espera de dar un informe con respecto al caso que aqueja al equipo estudiantil.

“Conforme lo indica la Comisión Médica, se remitirá el mencionado informe a la Comisión Disciplinaria de la FPF a fin de que se resuelva de acuerdo a las atribuciones”, finaliza el documento propalado por la Liga 1.