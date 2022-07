Universitario de Deportes se quedó con las ganas de ganar en el inicio del Torneo Clausura de la Liga 1. El equipo crema no pudo con Academia Cantolao y empató a uno en el Estadio Monumental, en un encuentro en el que se dio el regreso a Hernán Novick, quien no jugaba un partido oficial desde el 17 de abril.

“Pasó mucho tiempo. Tenía muchas ganas de volver. Hoy, era un nuevo inicio en el Clausura. Estamos muy ilusionados”, declaró en entrevista con GOLPERU, el mediocampista uruguayo, quien fue suplente e ingresó al minuto 75 en reemplazo de Andy Polo.

“Si bien no fue el mejor arranque, y en casa no podemos perder puntos, no nos queda otra que salir campeones del Clausura. Vamos a seguir trabajando para levantar esto”, agregó Novick, que afronta su segunda temporada consecutiva en el equipo peruano.

Novick, asimismo, señaló que con trabajo se podrá salir de esta situación. “Tomamos este momento con dolor, pero sabiendo que con sacrificio, con muchas ganas, haciendo lo que tenemos que hacer en el día a día, vamos a poder levantar esto”, indicó.

Después de lamentar la falta de suerte de Universitario ante el ‘Delfín’ en los metros finales del campo, el deportista de 33 años aclaró que no estuvo en discusión su continuidad en el elenco merengue.

“Estoy muy contento acá, estoy muy tranquilo, tengo muchas ilusiones de poder lograr un título con esta camiseta, así que estoy muy comprometido como siempre acá en la ‘U’”, sentenció.